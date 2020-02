Тенис Федерер за първи път ще играе в родината на майка си 03 февруари 2020 | 15:07 - Обновена 0



"Ако трябва да бъде честен, не знам защо ми отне толкова дълго време. Нереално е как съм в Тура 20 години, превърнах се в такъв играч и никога не съм играл в Южна Африка. Това не е ОК. Нямаше да си простя, ако не се беше случило", сподели 38-годишният швейцарец.



Федерер приключи участието си на Откритото първенство на Австралия след загуба на полуфиналите от Новак Джокович, като имаше проблеми с контузия, която му попречи да окаже сериозна съпротива на сърбина. Той се надява травмата да не му попречи да играе в Южна Африка.



Roger Federer to play Rafael Nadal in South Africa, where his mother was born https://t.co/ns9S5zEIsh pic.twitter.com/6QIrOCyJsU — The Secular (@TheSecular_News) February 3, 2020

"Това, че Рафа се съгласи да участва, е вълнуващо. Знам, че родителите ми са много щастливи, много горди. Сигурен съм, че да играя там ще е много, много специално за мен", допълни Роджър.



Той се надява да събере повече от 1 милион долара за неговата фондация, която подпомага начално образование на деца в шест африкански страни и Швейцария.

