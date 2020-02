Лека атлетика Тихомир Иванов: Разчитах на Световното за Олимпиадата 03 февруари 2020 | 13:34 - Обновена 0



Тихомир Иванов спечели вчера седмата си национална титла при мъжете в скока на височина в зала, след като триумфира в столичната зала "Асикс Арена" с постижение от 2.25 метра. Той опита и личен рекорд на 2.29 метра, но не успя и при трите си излизания в сектора."От една страна съм доволен, от друга не. Като цяло бяхме планирали подготовката за Световното, всичко вървеше там да съм в топформа, но за съжаление се получи това с коронавируса, което наистина е много неприятно. От една страна се радвам, че няма да има световно, но от друга подготовката малко ми се променя – чувствата ми са смесени. Определено разчитах на Световното, за да трупам точки за ранглистата за Олимпиадата в Токио", каза Иванов след състезанието.

Той коментира и постижението си от 2.25 метра: "На тренировка скачах 2.15 метра. Не бях скачал 2.20 м. Скачам без трамплин от три седмици. Доволен съм, но ми се искаше да се получи и на 2.29 м, което щеше да ми е лично в зала. Щеше да ми е по-приятно – сега просто съм скочил 2.25 м.Повечето фалове се дължат на това, че нямам скокове от цял разбег на по-ниските височини – когато сезонът е напреднал, давам за пример лятото, мога да скоча от раз 2.20 м, защото имам стартове и съм навлязъл във форма. Сега сме в период, в който се мъча да скачам 2.20 м на тренировка и технически да ми се получава."

Той говори и за отмененото Световно първенство в зала в Нанджин, което трябваше да се проведе от 13 до 15 март тази зима, но беше отложено с една година заради коронавируса в Китай: "Истината е, че нямам представа защото изместват първенството чак с една година. Има Диамантена лига април месец, така че можеха да го направят няколко седмици преди това. Може би не знаят колко време ще им отнеме да се справят с вируса. Вариантът да го преместят в друга държава според мен е невъзможно, защото е много голяма организация, макар че е в зала."

Възпитаникът на Георги Гетов сподели също така, че според него световно и европейско в зала в рамките на по-малко от месец догодина няма да се отрази негативно на атлетите: “Имам доста състезания зад гърба си. На Олимпиадата през 2016 г. беше горе-долу така – Европейското в Амстердам беше няколко седмици преди Рио. Не би трябвало да е проблем, все пак сме професионални спортисти и за нас това са просто състезания. За мен по-интересното е, че 2021 г. ще има световно в зала и 2022 г. също ще има световно в зала. Ще видим как ще се получи.”

Възпитаникът на Георги Гетов сподели също така, че според него световно и европейско в зала в рамките на по-малко от месец догодина няма да се отрази негативно на атлетите: "Имам доста състезания зад гърба си. На Олимпиадата през 2016 г. беше горе-долу така – Европейското в Амстердам беше няколко седмици преди Рио. Не би трябвало да е проблем, все пак сме професионални спортисти и за нас това са просто състезания. За мен по-интересното е, че 2021 г. ще има световно в зала и 2022 г. също ще има световно в зала. Ще видим как ще се получи."

