Хорхе Масвидал свали голямата красавица на Bellator (снимки)

View this post on Instagram

@gamebredfighter is a champion in all the fields!!! The baddest mother f@cker is in good company with the baddest bitch!!! . New lucky girl? . Follow @mma_legendsnews . #jorge #masvidal #jorgemasvidal #ufc #mma #BMF #BMFbelt #fight #fightnight #boxing #conormcgregorufc #conormcgregorsarmy #ireland #ufc245 #ufc246 #ufc247 #ufc248 #ufc249

A post shared by mma_legends (@mma_legendsnews) on Feb 2, 2020 at 2:11pm PST