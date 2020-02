Други спортове Питър Райт е шампион и на "Мастърс" след голяма драма 03 февруари 2020 | 06:25 - Обновена 0



По пътя си до финала 49-годишният шотландец първо се справи с Джо Кълън на 1/8-финала, а след това записа разгромен успех с 10:0 над Дейв Чизнъл на 1/4-финала. На 1/2-финала се получи шотландски сблъсък с Гари Андерсън, но "Снейкбайт" отново бе по-стабилният играч на окито и постигна успех с 11:7, за да стигне до битката за трофея.



Във финала срещу Майкъл Смит Райт започна доста убедително и още в началото взе комфортна преднина от 4:1 лега в своя полза и в нито един момент не позволи на съперника да излезе напред в резултата. Все пак "Булибой" показа характер и успя да изравни резултата за 8:8. След това двамата си размениха по още два лега до 10:10 и така победителят трябваше да бъде определен в решаващ 21-и лег.

WRIGHT IN COMMAND!



Wright is punishing every mistake Smith makes here as he enters a 4-1 lead going into the interval... pic.twitter.com/vJGXANBtN7 — PDC Darts (@OfficialPDC) February 2, 2020

Тук нещата започнаха да се объркват за шотландеца, който изглеждаше разклатен, докато в същото време Майкъл Смит дръпна в резултата, след като хвърли максимум от 180 още в началото. Англичанинът пръв стигна до възможност за затваряне, но пропусна три стрели за мача. В същото време Райт успя да стопи изоставането си с прекрасно хвърляне от 171 точки, а накрая показа здрави нерви и наказа грешките на съперника си, за да затвори лега в своя полза и да спечели мача с 11:10.

PETER WRIGHT IS THE MASTERS CHAMPION!



On the back of his World Championship win, Peter Wright survives three match darts to take the deciding leg and win the 2020 Ladbrokes Masters! pic.twitter.com/JV0K8Xc4xp — PDC Darts (@OfficialPDC) February 2, 2020

Шотландецът завърши мача с 6 максимума, срещу 8 на сметката на Смит. При чекаутите Райт имаше 31% успеваемост, докато съперникът му бе с 37%. "Снейкбайт" обаче бе с по-високи средни стойности при хвърлянията си в срещата от 95 точки, срещу 90 на "Булибой".



