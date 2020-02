Американски футбол Шакира и Джей Ло нагорещиха страстите със запомнящо се шоу (видео + галерия) 03 февруари 2020 | 04:07 - Обновена 0



Музикалните звезди Шакира и Дженифър Лопес вдигнаха на крака публиката на “Хард рок стейдиъм” в Маями на полувремто на Супербоул LIV. Двете латино диви изнесоха невероятен спектакъл в рамките на 12 минути и показаха защо продължават да са на върха в шоубизнеса. @@@ Първа на сцената, навръх рождения си ден, излезе Шакира. Атрактивната колумбийка грабна погледите с красиво сценично облекло в червено и изпя някои от големите си хитове - “She Wolf," "Whenever, Wherever" и "Hips Don't Lie”. Първа на сцената, навръх рождения си ден, излезе Шакира. Атрактивната колумбийка грабна погледите с красиво сценично облекло в червено и изпя някои от големите си хитове - “She Wolf," "Whenever, Wherever" и "Hips Don't Lie”. @@@ Джей Ло заложи на кожен корсет, който подчертаваше формите й. Тя стартира представянето си с "Jenny from the Block”, след което зарадва феновете с “Love Don't Cost a Thing" and "On the Floor”. Джей Ло заложи на кожен корсет, който подчертаваше формите й. Тя стартира представянето си с "Jenny from the Block”, след което зарадва феновете с “Love Don't Cost a Thing" and "On the Floor”. @@@ Докато пееше “Let’s Get Loud”, Дженифър Лопес развя пуерториканския флаг. Както е известно, тя е родена в Бронкс, Ню Йорк, но родителите й са пуерториканци. Докато пееше “Let’s Get Loud”, Дженифър Лопес развя пуерториканския флаг. Както е известно, тя е родена в Бронкс, Ню Йорк, но родителите й са пуерториканци. @@@ В детския хор, който беше част от изпълнението на Джей Ло, участваше и нейната дъщеря Еми. Тя изпа част от "Born in the USA" на Брус Спрингстийн. @@@ Черешката на тортата беше хитът на Шакира “Waka Waka”, който двете изпяха в перфектен синхрон. Последва прегръдка, маркирала историческия момент - за първи път латино певици да са централните фигури в шоуто на полувремето на Супербоул. Черешката на тортата беше хитът на Шакира “Waka Waka”, който двете изпяха в перфектен синхрон. Последва прегръдка, маркирала историческия момент - за първи път латино певици да са централните фигури в шоуто на полувремето на Супербоул. ФОТОГАЛЕРИЯ ОТ ШОУТО!!!

