Американски футбол Очаквайте на живо: Супербоул LIV 02 февруари 2020 | 23:29 - Обновена 0



копирано

Времето за чакане е към своя край. Супербоул LIV започва в 01:30 часа българско време и противопоставя изстрадалите дългогодишни суши откъм успехи Сан Франциско 49-ърс и Канзас Сити Чийфс.



ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ТУК!



Най-гледаното събитие в Северна Америка и тази година се очаква да прикове погледите на над 150 милиона души, а шоуто на полувремето отново се очаква да бъде подготвено с цел за грандиозна демонстрация на високотехнологично музикално забавление. Също по традиция зрителите по цял свят ще станат свидетели на своеобразното съперничество на най-големите марки на пазара, подготвили именно за финала на Националната футболна лига своите шедьоври в рекламата.

Looking good, Miami.



: #SBLIV | 6:30pm ET on FOX

: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/3Jsn7BXTDZ — NFL (@NFL) February 2, 2020 Най-гледаното събитие в Северна Америка и тази година се очаква да прикове погледите на над 150 милиона души, а шоуто на полувремето отново се очаква да бъде подготвено с цел за грандиозна демонстрация на високотехнологично музикално забавление. Също по традиция зрителите по цял свят ще станат свидетели на своеобразното съперничество на най-големите марки на пазара, подготвили именно за финала на Националната футболна лига своите шедьоври в рекламата.

LIVe from the Sunshine State #SBLIV pic.twitter.com/fnEOiMeLvn — San Francisco 49ers (@49ers) February 2, 2020 В България американският футбол не предизвиква същия висок интерес, поради ред причини, но Супербоул винаги попада в полезрението на спортния запалянко, дори той да не разбира напълно правилата и постулатите на този забележителен и сложен спорт.

On the field in Miami: @PatrickMahomes. #ChiefsKingdom



: #SBLIV | 6:30pm ET on FOX

: NFL app // Yahoo Sports app pic.twitter.com/7HK4xzaJhw — NFL (@NFL) February 2, 2020 Букмейкърите прогнозират убедително победа за Канзас Сити, които спечелиха единствената си титла през далечната 1970 година и оттогава не бяха се класирали за Супербоул. Еуфорията на феновете им оправдано е огромна, а и е подкрепена от аурата на най-добрия футболист през сезона - младата суперзвезда на поста куотърбек Патрик Махоумс. Сан Франциско имат пет триумфа в НФЛ, но последният е от 1995-а, а през 2013-а загубиха битката за трофея "Винс Ломбарди" от Балтимор Рейвънс, така че и техният апетит за успех тази вечер ще бъде неподправен.





Almost that time.#SBLIV | #ChiefsKingdom pic.twitter.com/aNYOTr3aI0 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) February 2, 2020 Специалистите предвиждат и сблъсък на различни стилове, като доброто представяне на "вождовете" в Супербоул LIV зависи, според прогнозите, почти изцяло от действията на Патрик Махоумс. Играта на земя на Сан Франциско пък е изключително впечатляваща през настоящия сезон и особено в плейофите, така че напрежението от тази гледна точка върху техния куотърбек Джими Гараполо е доста по-малко. Треньорите - хората със слушалките - също има за какво да се борят в личен план тази вечер на стадион "Хард рок" в Маями. Наставникът на "вождовете" - 61-годишният Анди Рийд - има над 30-годишен опит в НФЛ, но още не е триумфирал с най-ценния трофей. Той бе начело на Филаделфия Ийгълс през 2004-а, но загуби Супербоул и е изправен пред угрозата да стане четвъртият човек с повече от едно участие във финала на НФЛ, но без победа в него. Треньорът на "найнърс" Кайл Шанахан е само на 40, но е син на легендарния Майк Шанахан, с когото тази вечер може да станат първото в историята дуо баща-син с триумф в Супербоул.



Американските медии проведоха почти същинска пропаганда в полза на Канзас Сити Чийфс и статута им на фаворит, но дълбочината в състава на Сан Франциско и упостошителната им игра на земя могат да поднесат "изненадата" в очаквания високорезултатен Супербоул LIV.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 874 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1