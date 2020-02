Милена Тодорова спечели трети медал на СП за юноши по биатлон

Българката Милена Тодорова спечели трети медал на Световното юношеско първенство по биатлон в Ленцерхайде (Швейцария), след като днес взе бронз в преследването на 10 км при девойките. Милена Тодорова успя да спечели отличие във всяко едно състезание, в което участва - сребро в индивидуалната дисциплина, бронз в спринта и бронз в преследването . Това е един от най-сериозните успехи за българския биатлон на младежко ниво.

Shevchenko wins and has the time to take the flag. for Skrede , Todorova takes

__#Lenzerheide2020 #YJWCH20 pic.twitter.com/9yLteGoz7a