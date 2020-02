Интересни факти за триумфа на Джокович в Мелбърн

- Сърбинът вече е с 5 поредни спечелени финала в турнирите от “Големия шлем”;

- Джокович се изравни с Рафаел Надал в класацията за най-много спечелени титли от “Големия шлем” след навършване на 30 години - 5;

- Джокович е първият играч в “Оупън ерата” и вторият в историята на тениса след Кен Розуъл (50-те, 60-те и 70-те на XX век) с титли от “Големия шлем” в рамките на три отделни десетилетия;

- Със 17 титли от “Големия шлем” балканецът е вече само на 3 трофея от лидера в класацията за всички времена Роджър Федерер (20) и на 2 от Рафаел Надал (19);

- Джокович ще започне в понеделник своята седмица №276 като лидер в ранглистата на ATP. Ако остане на върха на 13 април 2020 той ще се изравни с Пийт Сампрас (286), а ако се задържи на първата позиция на 5 октомври 2020, сърбинът ще задмине Роджър Федерер и ще бъде с рекордните 311 седмици като №1.

Новак Джокович за рекорден осми път триумфира на Australian Open и за пореден път показа, че това е неговият турнир. Сърбинът трябваше да положи доста усилия, за да пречупи австриеца Доминик Тийм на финала, но все пак успя да го стори с 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.- Ноле вече има 4 победи и само 1 поражение в петсетови финали в турнирите от “Шлема”;