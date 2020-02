Най-новото попълнение на Манчестър Юнайтед: Мечтата ми се сбъдна

Най-новото попълнение на Манчестър Юнайтед - нападателят Одион Игало пристигна в неделя сутрин на летището в Манчестър, за да се присъедини към новите си съотборници. На аерогарата за пръв път говори и за случилото се в последния ден на трансферния прозорец и как се чувства като играч на "червените дяволи" до края на сезона, след като преминаот Шанхай Шенхуа.

"It is a dream come true"



New Manchester United signing Odion Ighalo has arrived in the UK from China