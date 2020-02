Тенис Тийм към Джокович: Страхотно е това, което правиш толкова много години 02 февруари 2020 | 15:31 - Обновена 0



The king has returned



The king has returned

After almost four hours, @DjokerNole def. Dominic Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4 to claim his eighth Australian Open crown.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EJOKBy040s — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

A final for the ages #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/rICxOSKDxp — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020

Always a tough ask to speak after a loss but brilliantly done @ThiemDomi.



We can't wait to see you back next year #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/N2fOpOdvXk — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020 Винаги идвам тук с голямо удоволствие и очаквам с нетърпение турнира следващата година”, заяви в речта си при награждаването 26-годишният австриец. Достойният финалист на тазгодишното Открито първенство на Австралия Доминик Тийм поздрави шампиона Новак Джокович за осмия му триумф в Мелбърн и заяви, че това, което правят сърбинът, Рафаел Надал и Роджър Федерер е феноменално.“Искам да започна с поздравленията ми към Новак и целия му екип, невероятно постижение. Страхотно е това, което правите толкова много години. Той и още двама други, които вдигнаха равнището на тениса толкова много. Удоволствие е да се състезавам с тях, не ми достигна малко днес, но поздравления за Новак.Има много по-важни неща от тениса, тази красива страна преживя много. Надявам се хората, които продължават да се борят с пожарите, да успеят да се справят и да овладеят ситуацията.Винаги идвам тук с голямо удоволствие и очаквам с нетърпение турнира следващата година”, заяви в речта си при награждаването 26-годишният австриец.

