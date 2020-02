Реал Мадрид се насочва сериозно към Мбапе следващото лято

Нападателят на Пари Сен Жермен Килиан Мбапе ще е основната трансферна цел на Реал Мадрид през следващото лято, съобщават испанските медии днес.

Мбапе има договор с парижани до 2022-а година, а до този момент няма сериозни индикации за неговото подновяване, което също дава сериозни надежди на Флорентино Перес, който обмисля да отправи солидна оферта за услугите му.

PSG manager Tuchel substituted Mbappe earlier today and he was absolutely fuming with the decision.



This isn't good at all, just a reminder that Mbappe still hasn't signed a new contract with PSG. pic.twitter.com/djRngUpyCD