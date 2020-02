Зимни спортове Голям мач за великия Хенрик Лундквист 02 февруари 2020 | 10:14 0



This is everything. pic.twitter.com/TmytdmX3xk — New York Rangers (@NYRangers) February 2, 2020

Майка Зибанеяд вкара единствения гол за успеха на Рейнджърс при числено превъзхоство в първата третина. Вратарят на Ню Йорк Рейнджърс - Хенрик Лундквист, записа първи мач без допуснат гол от сезон 2017-18 насам след победа с 1:0 над Детройт. 37-годишният страж, който има най-лошия сезон в бележитата си кариера, спаси 33 удара и записа първи си шътаут от 19 ноември 2017 година срещу Отава.Майка Зибанеяд вкара единствения гол за успеха на Рейнджърс при числено превъзхоство в първата третина. 0



