На живо: Новак Джокович - Доминик Тийм

Новак Джокович се изправя срещу Доминик Тийм във финала на Australian Open от 10:30 часа българско време. Великият сърбин преследва рекордна осма титла в Мелбърн и общо 17-а от „Големия шлем“, а австриецът стана едва осмият активен тенисист с „мейджър“ финали на две различни настилки, като още не е стигнал до бленуваната купа.



ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО ТУК! Тийм ще има увереността на три победи в последните четири мача срещу този съперник, само че когато става дума за „Шлем“, Джокович е съвсем различно препятствие. Ноле никога не е губил полуфинал или финал в Австралия, а и отстрани Роджър Федерер в три сета, за да съхрани физически сили и психологическо напрежение. Той е прекарал на кортовете в Мелбърн общо 12 часа и 29 минути, а съперникът му днес – 18 часа и 24 минути. It all comes down to this...



@ThiemDomi v @DjokerNole for the #AO2020



Who are you supporting?#AusOpen — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020 Тийм може да стане първият след Стан Вавринка през 2016-а, който побеждава Рафаел Надал и Джокович по пътя към титла от „Големия шлем“, но за целта трябва да продължи със стратегията си от миналата година на хард да удря топката плоско, с много сила и прекомерен риск. И срещу Надал, и срещу Александър Зверев на полуфиналите, това водеше до голям брой непредизвикани грешки, което може да се окаже пагубно срещу най-добрия бейслайнър на твърди кортове в лицето на Джокович. History on the line.



Tonight, @DjokerNole chases an EIGHTH #AusOpen title!#AO2020 pic.twitter.com/nQmAOkeSrV — #AusOpen (@AustralianOpen) February 2, 2020 Ноле може да стане третият тенисист с поне 8 титли от един определен „Шлем“ – Надал има 12 на „Ролан Гарос“, а Федерер е с осем триумфа на „Уимбълдън“. Той ще се завърне на върха в световната ранглиста и може да остане там доста време, тъй като има само 145 точки за защитаване в първите два „Мастърс“-а през месец март. Тийм ще се опита да стане едва четвъртият тенисист с повече от две победи над Джокович в „Шлема“ – Надал има 9, Федерер е с 6, а Вавринка с 3. Съотношението на Ноле в най-големите финали е 16 успеха и 9 поражения.

