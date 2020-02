Зимни спортове Лидерът в Централната дивизия Сейнт Луис загуби от Уинипег 02 февруари 2020 | 09:25 0



Първенство на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), мачове от редовния сезон:

Бъфало - Кълъмбъс 2:1

НЙ Айлендърс - Ванкувър 3:4

Монреал - Флорида 4:0

Детройт - НЙ Рейнджърс 0:1

Ню Джърси - Далас 2:3

Филаделфия - Колорадо 6:3

Торонто - Отава 2:1

Уинипег - Сейнт Луис 5:2

Аризона - Чикаго 2:3 след дузпи

Минесота - Бостън 1:6

Нешвил - Лас Вегас 0:3

Калгари - Едмънтън 3:8

Лос Анджелис - Анахайм 1:3

Сан Хосе - Тампа Бей 0:3



Източна конференция

Столична дивизия: Вашингтон 75 точки, Питсбърг 69, Ню Йорк Айлъндърс 64

Атлантическа дивизия: Бостън 74, Тампа Бей 69, Торонто 63



Западна конференция

Централна дивизия: Сейнт Луис 70, Колорадо 62, Далас 62

