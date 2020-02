Други спортове Шампионът Уелс започна с разгром над Италия на "Шестте нации" 01 февруари 2020 | 18:36 - Обновена 0



копирано

Шампионът Уелс започна ударно новата кампания в може би най-престижния и легендарен турнир по ръгби – „Шестте нации“ – с разгромна победа 42:0 над Италия в откриващия двубой на надпреварата. „Адзурите“ завършиха на последна позиция миналата година и ще бъдат в ролята на аутсайдер и през 2020-а, като вече пет години нямат победа в привилегированата компания на шестте традиционни участника. The defending champions make the perfect start!#WALvITA #GuinnessSixNations pic.twitter.com/OTXOLmLUrt — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 1, 2020 Крилото Джош Адамс направи хеттрик от есета, а по едно добавиха Ник Томпкинс и Джордж Норт, а останалите точки бяха отбелязани от Дан Бигар (три наказателни удара) и Лей Халфпени. Така Уелс изравни личния си рекорд с осмата последователна победа в „Шестте нации“ и общо 19-а в последните 22 двубоя от турнира. Тъй като отбелязаха срещу Италия повече от три есета, шампионите заслужиха и допълнителна точка.





Време е за шоуто "Шестте нации" Джош Адамс вече има 14 есета в едва 21 мача с националната фланелка, като стана топ реализатор на Световната купа по ръгби миналата година. Следващият двубой на Уелс в турнира се очаква да бъде по-равностоен – срещу Ирландия в Дъблин на 8 февруари. Уелският герой Алън-Уин Джоунс пък има възможност да влезе в историята, изравнявайки рекорда по брой международни срещи. Той вече има 144 (9 от тях с легендарния сборен отбор на Великобритания и Ирландия – „Лъвовете“) и изостава с 4 от бившия предводител на Нова Зеландия Ричи Мако. Ако участва във всичките мачове от тазгодишното издание на „Шестте нации“, Джоунс ще запише още едно забележително постижение в кариерата си.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 162 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1