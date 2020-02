Ибрахимович е под голям въпрос за мача с Верона

Има голяма вероятност звездата на Милан Златан Ибрахимович да не играе в утрешното домакинство срещу Верона . Това разкри наставникът на “росонерите” Стефано Пиоли , като причината е, че нападателят е болен от грип.



“Верона са в добра форма, като вършат прекрасна работа този сезон, така че ще дойдат на “Сан Сиро” с решителност. Те тичат много, а за нас беше тежка седмица. В последните два-три дни Ибрахимович и Симон Кяер боледуват от грип и затова се съмнявам, че ще мога да ги повикам в състава. Раде Крунич пък изпитва мускулни болки, така че в лагера ни има няколко проблема. Привлякохме играчи с качества и опит, но също така и интересни млади таланти. Който и да замести Ибрахимович утре, ще се справи добре. Също така схемата не е решаваща за победата. Преобърнахме нещата напоследък, защото отборът разбра, че единствено чрез саможертва можем да постигнем победа. Януари беше добър за нас, но той вече е в миналото, а ни предстоят нови важни мачове”, заяви Пиоли на пресконференцията си преди двубоя.

Pioli: “Kjaer and Ibrahimovic have been struggling with flu for 2-3 days and we don’t know if they’ll be called up. Krunic has some physical issues.” https://t.co/16AcBVmgTM