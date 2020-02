Милена Тодорова: Доволна съм от бягането, но не и от стрелбата

„Много съм доволна от ски бягането си, но съм много разочарована от стрелбата си“, коментира накратко Милена Тодорова отличното си представяне за пореден път в спирнта на 7.5 км от Световното първенство по биатлон за девойки в швейцарския зимен курорт Ленцерхайде. Българката спечели сребърен медал и добави още едно отличие към колекцията си от шампионата, след като в индивидуалната дисциплина в понеделник също завърши на втора позиция.

