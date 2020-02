Малкото момиченце, което се докосна до звездите и сбъдна мечтата си

София Кенин спечели Australian Open и по собствените си думи в шампионката си реч сбъдна мечтата си. На финала днес тя надделя над испанката Гарбинье Мугуруса с 4:6, 6:2, 6:2 във вълнуващ финал на "Род Лейвър Арина" в Мелбърн. Родената в Москва 21-годишна тенисистка се състезава за САЩ и за първи път се докосва до големите звезди в този спорт още като малко момиченце.





Вижте как малката София, наричана често Соня, се среща с Ким Клайстерс и Анди Родик, като белгийката я развежда из комплекса на големия турнир в Маями и й показва големия тенис отвътре. След днешния й триумф в "Мелбърн Парк" Клайстерс я поздрави за големия успех в Twitter.

congrats @SofiaKenin on your first grand slam title - you’ve shown what’s possible with focus, hard work and determination! — Kim Clijsters (@Clijsterskim) February 1, 2020

В Twitter може да видите и снимка на София Кенин от детските й години с бившата руска тенис звезда Анна Курникова, а също и клип, в който дава интервю за Tennis Channel.

