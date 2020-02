Пламен Константинов и Локомотив удариха шампиона Кузбас в Кемерово (видео)

View this post on Instagram

Важнейшую победу и заветные 3 очка увозим из Кемерово – обыгрываем «Кузбасс» в трёх партиях! А заодно прерываем победную серию кемеровчан из 18 домашних матчей! Самым результативным игроком матча стал Марко Ивович, на его счету 18 очков (из них 6 блоков ). В активе Константина Бакуна 16 очков, по 7 набрали Сергей Савин и Дмитрий Щербинин. Также отметим и 3 эйса Фабиана Джизги! «Кузбасс» (Кемерово) – «Локомотив» (Новосибирск) – 0:3 (24:26, 24:26, 21:25).

