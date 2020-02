Шампионката в Австралия: Ако имате мечта, следвайте я и ще се сбъдне

Само на 20 години американката София Кенин – Соня, както я наричат близките и феновете й, е вече шампионка в „Големия шлем“ след драматичен обрат над Гарбине Мугуруса на финала в Австралия. В последно време се разпространиха видеа на 7-годишната София, която се заканва, че ще спечели турнир от най-високо ниво и усилената работа я изведе до най-високото стъпало. Тя бе емоционална, но и уважителна към опонентката си в битката за отличието, както и към организаторите, осъществили турнира, въпреки пожарите в Австралия.

"I would like to thank the crowd. These past two weeks have been the best two weeks of my life. I love you guys from the bottom of my heart."



