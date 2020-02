Тенис Емоционалната Мугуруса: София, ще играеш още много финали 01 февруари 2020 | 13:06 - Обновена 0



Двукратната шампионка от „Шлема“ Гарбине Мугуруса стана първата от 13 години, която играе финал на най-голямата сцена, но отстъпи след обрат в три сета на София Кенин за трофея от Откритото първенство на Австралия по тенис. Испанката бе съкрушена и трудно сдържаше емоциите си, но все пак се събра, за да сподели няколко думи на церемонията по награждаването. Muguruza thanks her team.



'It's an individual sport but I would never be here without them. They're over there, suffering with me today.' #AusOpen pic.twitter.com/ipkCN9RaWT — Live Tennis (@livetennis) February 1, 2020 „Ще бъда кратка, защото съм много емоционална. Поздравления на София за невероятния мач, невероятния турнир, заслуаваш трофея и със сигурност ще играеш още много финали. Благодаря на екипа ми, без който нямаше да съм тук и който изстрада толкова много с мен. Благодаря на мениджъра ми, на физиотерапевта ми, на Кончита... Благодаря ти, че стигнахме заедно до още един финал от „Шлема“. Беше невероятно да играя в такава обстановка, феновете са страхотни, ние играем за вас и благодаря, че дойдохте днес. Благодаря на организаторите за поредния чудесен турнир, това е почти любимият ми „Шлем“, каза подгласничката. "This court brings an energy and the crowd is what makes it special."



We you too, @GarbiMuguruza!#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/TBRxpCDvA3 — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020

