Супербоул LIV: Петте мита, които всички пробутват в прогнозите си

На прага на Супербоул LIV шампионската титла на Канзас Сити изглежда предопределена. Медиите в САЩ две седмици не спират да хвалят, в голямата част с основание, атомното нападение на КС. Букмейкърите също се произнесоха рано, а комарджиите не спират да изливат пари в подкрепа на „вождовете“. В петък неизвестен любител на залозите внесе $550 000 в казино във Вегас, заради което хендикапът се вдигна с половин точка. По информация на букмейкърите това е бил поне четвъртият шест цифрен залог в подкрепа на Махоумс&Co., което навежда на някои размисли. И най-вече: от чия победа на Супербоул LIV Вегас би имал по-голяма изгода във втория сезон след легализацията на залозите на мачове от НФЛ?

Супербоул LIV: Коя дълга серия без титла ще намери своя край? Встрани от теорията на конспирацията кои са основните митове, с което непредубеденият зрител в неделя ще трябва да се пребори:

В редовния сезон КС отбелязаха 451 точки. С 82 в добавка в плейофите общата продукция в нападение е 533. За същия брой мачове Сан Франциско се отчетоха с...542. Т.е. нападението на Канзас Сити всъщност отстъпва на това на съперника в неделната вечер. И при това СФ далеч нямат славата на зверове в атака.

2. Бързината на уайд рисийвърите на Канзас Сити е извънземна и никой не може да се справи с тях.

Факт е, че като лекоатлет уайд рисийвърът на КС Тайрийк Хил, носещ красноречивия прякор Гепарда, има постижение на 200 м, с което щеше да спечели медал на последните олимпийски игри. Но най-висока скорост през 2019-а в редовния сезон с топка в ръка разви рънингбекът на Сан Франциско Мат Брийда. А в плейофите...съотборникът му Рахийм Мостърт.

3. Канзас Сити спряха Дерик Хенри, могат да го направят и с рънингбековете на Сан Франциско.

Дерик Хенри сътвори чудеса за Тенеси по пътя към финала на АФК. Във времето от победата срещу Канзас Сити на 10 ноември до реванша на 26 януари той пробяга 1273 ярда или 159.1 средно на мач. Атаката по земя на Тенеси обаче прилича на „Москвич“ – тайтендовете не умеят да блокират особено добре и редовно оставят Хенри да се оправя сам. И като на легендарното соцвозило двигателят му нееднократно се давеше, но не остави собственика насред пътя.

В сравнение с него атаката по земя на Сан Франциско е като поръчково „Ламборгини“ с всички екстри. За скоростта вече стана дума. Четириглавото чудовище Коулмън-Брийда-Мостърт-Уилсън завърши сезона като №1 в НФЛ (б.а. – Балтимор имаха официално най-много ярдове по земя, но без статистиките на извадения от видеоигра Ламар Джаксън СФ са безспорно пред всички останали). А смазката за двигателя идва от балансираната офанзивна линия и мотото „Който не блокира – топли пейката!“ Пък и сигурно има причина защитата на Канзас Сити да е на 26-о място от 32 отбора при противодействие на играта по земя...

4. Сан Франциско нямат шанс срещу дълбоките пасове на Патрик Махоумс.

Внимателен поглед в статистиките показва, че този сезон Махоумс успя в 365 от 554 паса или 65.9%. Но при топки, хвърлени на повече от 20 ярда дълбочина спрямо линията на схватката успеваемостта пада на 52% (36 от 69). Любимата му зона е средата на терена, като между двата хешмарка е с уникалните 78.5% (201 от 256). Единственият отбор, който успя да му я отнеме през 2019-а бе ЛА Чарджърс.

КС спечелиха и двата мача – 24:17 на 19 ноември и 31:21 на 29 декември. В първия случай в средата на терена Махоумс успя в 6 от 11 паса за 34 ярда, а при топки с над 20 ярда полет – 0 от 4 с интерсепшън. На 29 декември картината бе сходна. 5 от 14 за 136 ярда – статистика, напомпана здраво от три дълги бомби. Които бяха единствените пасове него ден на Махоумс, хвърлени на повече от десет ярда. От 16 успешни паса 10 не прелетяха повече от 10 ярда!

Ахилесовата пета на Махоумс са средно дългите топки (10 до 20 ярда) към страничната линия. 21 от 53 (39.6%) през сезона и едва 1 от 3 за 16 ярда сумарно в споменатите мачове срещу Чарджърс. А урок как се отнема средата и се пренасочват действията към страничните линии СФ изнесоха в два поредни плейофни мача миналия месец. Все пак победите с 27:14 срещу Минесота и 37:20 срещу Грийн Бей бяха съпътствани и от над 60 минути непрекъсната серия без отбелязана точка от съперника!

В добавка защитата на Сан Франциско завърши сезона като №1 срещу пас – 169.2 ярда на мач при средно 235 за Лигата. Но разбира се всичко е продукт на дефанзивната линия и всеки, станал от дивана, може да играе корнърбек в този отбор. По въпроса питайте Дарел Рийвис.

Супербоул LIV: СФ убедителни шампиони според Madden NFL 20 5. Сан Франциско не вярват на Джими Гарополо и не могат да спечелят високо резултатен мач.

Най-резултатният мач през сезона в НФЛ бе Ню Орлийнз – Сан Франциско. „Найнърс“ спечелиха с 48:46 като гости, а Гарополо се отчете с 26 от 35 за „скромните“ 349 ярда, четири тъчдауна и интерсепшън. В седем от 13-те победи на тима до Нова година Джими Джи раздаде пасове за по 250 ярда. А липсата на игра по въздух в плейофите до голяма степен е функция от перфектното представяне по земя. Все пак никой нормален не човърка добре работещ двигател...

В същото време обаче е любопитно, че Гарополо бе лишен от правото да хвърля от момента, в който Ерик Кендрикс пресече паса му в плейофния мач с Минесота. Лайнбекъри са отговорни за пет от 14-те интерсепшъна на куотърбека на СФ този сезон. Лошата новина за феновете на Канзас Сити – техен лайнбекър не се е отчел с такава вече повече от 12 месеца!

