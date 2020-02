Зимни спортове Японски триумф в Световната купа по ски скокове в Сапоро 01 февруари 2020 | 11:52 - Обновена 0



копирано

Домакините имаха поводи за радост в поредния кръг от Световната купа по ски скокове на малката шанца Окураяма в японския зимен център Сапоро. Юкия Сато спечели състезанието със скокове от 137.5 и 138.5 метра, оставяйки зад себе си австриеца Щефан Крафт и поляка Давид Кубацки. Българинът Владимир Зографски не взе участие в този старт. The Japanese are big in Japan Yukia #Sato wins the first competition in #Sapparo ahead of Stefan #Kraft and Dawid #Kubacki ! Congratulations #4hills #skijumping pic.twitter.com/7rmHZGiBuF — Vierschanzentournee (@vier_schanzen) February 1, 2020 Крафт скочи само 125 метра от втория си опит, докато в първия бе значително по-успешен със 138 и за седми път от началото на кампанията застава на подгласническата позиция, оставайки с един успех на сметката си. Кубацки преодоля 136 и 126, за да застане на най-ниското стъпало на почетната стълбица.



Голямо разочарование претърпя защитаващият титлата си от миналия сезон Рьою Кобаяши, който се приземи на 141 метра след първия си скок, но във втория рунд записа само 110 и завърши на 15-о място в крайното класиране. Кобаяши пропуска да се изкачи на подиума за 11-и път от началото на сезона, а миналият го направи само седем. #SaveTheDate: FIS Ski Jumping World Cup in Sapporo, January 31 - February 2!#skijumping #FISskijumping pic.twitter.com/WugXNwQ5bA — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) January 29, 2020 Топ 10 допълниха Домен Превц, Щефан Лайхе, Роман Куделка, Петер Превц, Пьотър Жила, Даниел Андре Танде и Пиус Пашке. Победителят от миналия уикенд в Закопане и трикратен олимпийски шампион Камил Стох завърши на незадоволителното 21-во място. 24-годишният Сато постига втора индивидуална победа през настоящата кампания след триумфа си в Нижни Тагил на 7 декември 2019-а. Последният японски победител в Сапоро бе Даики Ито през 2012-а. Подиумът за Крафт пък е 64-и в неговата кариера и той изпреварва еднолично на осмото място Андреас Голдбергер и Нориаки Касай във вечната класация по този показател. Кубацки пък продължава поредицата си от класирания в топ 3 и вече десет последователни пъти е на почетната стълбица, като има три победи през този сезон, а и записа личен рекорд в Сапоро.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 160

1