Супербоул LIV: Коя дълга серия без титла ще намери своя край?

Супербоул LIV ще сложи край на една дълга серия без шампионски парад. Канзас Сити и Сан Франциско ще определят новия шампион на НФЛ от 01:30 часа в нощта на 2 срещу 3 януари българско време.

След края на мача на „Хард рок стейдиъм“ в Маями празненствата ще са в червено. И един от отборите ще е приключил с дълга сушава серия.

Прогнозата за шампиони в червено е гарантирана. И за двата отбора това е основният цвят на екипите. Но в червено в неделя ще са Канзас Сити, защото по правилата на ротацията на екипите шампионът на АФК има право в четни години да избира какво ще носи на Супербоул. „Вождовете“, естествено, се спряха на червено, с което печелят единствената титла в историята.

Стадион "Hard Rock" в Маями - арената на Супербоул LIV

Очевидците й са малко, защото това е през 1970 г. Преди точно половин век, за тези, които не обичат да смятат. Оттогава тимът не само не е ставал шампион, но и не се е появявал на Супербоул. Въпреки че бе на едно наказание да го направи миналата година.

За Сан Франциско остана да надянат в неделя белите фланелки. С които пък никога не са губили на Супербоул. „Найнърс“ спечелиха в бяло първата си титла през 1982 г. срещу Синсинати. Както и четвъртата си през 1990 г. При това с разлика, която и днес стои като рекорд на Супербоул – 55:10 срещу Денвър. За Сан Франциско допреди седем години се казваше, че не играят на Супербоул, а го печелят. Стопроцентовата успеваемост бе развалена на 3 февруари 2013 г. Комбинацията от некомпетентни съдии и упорит като магаре треньор коства загуба с 31:34 от Балтимор на Супербоул XLVII. И така „найнърс“ чакат вече 25 години де изложат шестия си трофей „Винс Ломбарди“.



Сан Франциско стигнаха до Супербоул LIV с 13 победи и само три загуби в редовния сезон. Те натрупаха пораженията в периода 11 ноември – 15 декември, когато защитата бе разнебитена. Загубите бяха от Ситъл след фийлдгол в последната секунда на продължението, от Балтимор след фийлдгол в последната секунда на редовното време и от Атланта след тъчдаун две секунди преди края на редовното време. През останалото време защитата им всяваше ужас. Никой отбор не можа цял сезон да се доближи до успеваемостта при играта срещу (169.2 ярда на мач при средно 235 за Лигата) , а дефанзивната линия, съставена от ДеФорест Бъкнър, Ерик Армстед, новобранеца Ник Боса и привлечения миналия март Дий Форд, докара до тиха лудост не един куотърбек. А след травмите в средата на сезона всички са здрави. Тази вечер СФ ще имат само двама различни титуляри в защита в сравнение с първия си мач през септември срещу Тампа Бей. Единият от два месеца е в листата на контузените, другият – търка пейката от началото на плейофите.

Въпросният Дий Форд, който според мнозина е липсващото звено (не в еволюционната верига, а в създаването на защита от шампионски калибър), дойде точно от Канзас Сити срещу избор във втория кръг на Драфта тази година. За феновете на „вождовете“ той винаги ще е причината тимът да не играе миналата година на Супербоул. Във финала на АФК с Ню Инглънд 54 секунди преди края при 28:24 Чарвериъс Уорд пресече пас на Том Брейди и изглеждаше, че е подсигурил победата. Съдиите обаче наказаха Форд, защото в момента на вкарване на топката в игра е бил с ръка отвъд линията на схватката. Отсъдената засада остави „патриотите“ в атака и след продължение Мисури заплака.

12 месеца по-късно чувствата са в противоположната част на спектъра. Канзас Сити завършиха редовния сезон с показатели 12-4, като една от загубите дойде докато куотърбекът Патрик Махоумс лекуваше дислокация на капачката. КС загубиха само един мач (лудата престрелка с Тенеси на 10 ноември) след завръщането му и завършиха №2 в АФК. Сетне получиха помощ от същите тези Тенеси под формата на победа срещу шампиона на конференцията в редовния сезон Балтимор и без да напускат комфорта на домашния „Ероухед стейдиъм“ стигнаха Супербоул след успех над...същите тези Тенеси.

Супербоул LIV: Правнук на легендарен гангстер и син на шеф на ФБР на терена в неделя

Дали ще има приказката на КС хепиенд? Или треньорът на СФ Кайл Шанахан ще последва баща си Майк и ще станат първата двойка баща и син шампиони на НФЛ?

До отговора остават по-малко от 48 часа.