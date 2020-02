Еди Хърн: Джошуа - Пулев може да се проведе на 6 юни на стадиона на Тотнъм

"Това е почти сигурно. Почти, защото не е подписано и подпечатано. Имаме още време, получихме удължаване на срока за преговори. Всичко е почти решено, много сме близо. Ние искаме мачът да е във Великобритания, но всъщност най-важното е да е там, където боксьорите да изкарат най-много пари от него."

"Може би ще се наложи да мислим за дата в началото на юни", призна Хърн.

"Ако искаме стадиона на Тотнъм, който е абсолютна цел номер едно, трябва да е през юни."

Source: Anthony Joshua and Kubrat Pulev have a deal in principle for a unified heavyweight championship fight that will headline a DAZN show in the coming months. Joshua holds the IBF, WBA and WBO titles. Pulev is the IBF’s mandatory challenger