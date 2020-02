Други спортове Джони Клейтън хвърли бомбата и отстрани Майкъл ван Гервен в първия кръг на “Мастърс” 01 февруари 2020 | 02:22 0



копирано





Петкратният шампион в надпреварата отново бе далеч от своите собствени стандарти. “Майти Майк” имаше среден резултат от едва 94 точки, докато съперникът му също не блестеще особено със средни стойности от 93 точки. Ван Гервен направи 5 максимума срещу 6 на уелсеца. Голямата разлика между двамата бе при чекаутите, където Клейтън бе доста по-точен с 35% успешни хвърляния срещу 25% на нидерландеца.

VAN GERWEN IS OUT!



Jonny Clayton has just caused a huge upset as he defeats Michael van Gerwen 10-6 in a match filled with incredible drama and MvG loses in Milton Keynes for the first ever time! pic.twitter.com/G3BMECynag — PDC Darts (@OfficialPDC) January 31, 2020

Още от самото начало на срещата Клейтън взе нещата под контрол и нъбарзо поведе с 3:0. В един момент от мача Ван Гервен успя да стигне до изравняване в леговете до 5:5, но това се оказа само временен подем в играта на “Майти Майк”, който до края на срещата успя да спечели само още един лег и в крайна сметка трябваше да се сбогува рано-рано с турнира.



Друг доста изненадващ резултат се получи и в мача между Ейдриън Люис и Роб Крос. “Волтидж” продължи с неубедителните си игри от края на миналия сезон и отново не оказа кой знае каква съпротива на “Джакпота”, който взе мача с категоричонто 10:5 в своя полза.

RECAP!



Here's the results from Night One of the 2020 @Ladbrokes Masters! pic.twitter.com/sdAUqRhsrp — PDC Darts (@OfficialPDC) January 31, 2020

Другите две срещи за вечерта се развиха според очакванията. Майкъл Смит наложи волята си над Менсур Сульович с 10:6, а Нейтън Аспинал се справи с Джеймс Уейд с 10:4.







Джони Клейтън хвърли бомбата в първия кръг на първия за годината мейджър турнир по дартс на PDC (Професионалната дартс корпорация) - “Мастърс”. Уелсецът отстрани защитаващият титлата си в турнира Майкъл ван Гервен с категоричен успех с 10:6 лега.Петкратният шампион в надпреварата отново бе далеч от своите собствени стандарти. “Майти Майк” имаше среден резултат от едва 94 точки, докато съперникът му също не блестеще особено със средни стойности от 93 точки. Ван Гервен направи 5 максимума срещу 6 на уелсеца. Голямата разлика между двамата бе при чекаутите, където Клейтън бе доста по-точен с 35% успешни хвърляния срещу 25% на нидерландеца.Още от самото начало на срещата Клейтън взе нещата под контрол и нъбарзо поведе с 3:0. В един момент от мача Ван Гервен успя да стигне до изравняване в леговете до 5:5, но това се оказа само временен подем в играта на “Майти Майк”, който до края на срещата успя да спечели само още един лег и в крайна сметка трябваше да се сбогува рано-рано с турнира.Друг доста изненадващ резултат се получи и в мача между Ейдриън Люис и Роб Крос. “Волтидж” продължи с неубедителните си игри от края на миналия сезон и отново не оказа кой знае каква съпротива на “Джакпота”, който взе мача с категоричонто 10:5 в своя полза.Другите две срещи за вечерта се развиха според очакванията. Майкъл Смит наложи волята си над Менсур Сульович с 10:6, а Нейтън Аспинал се справи с Джеймс Уейд с 10:4.

Още по темата

0



копирано

БЛАГОВЕСТ БЛАГОЕВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 76

1