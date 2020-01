Германия Официално: Ювентус прати Джан в Дортмунд, “бианконерите” са на голяма печалба 31 януари 2020 | 20:13 - Обновена 0



копирано

Borussia Dortmund have completed the signing of Emre Can from Juventus on loan until the end of the season! pic.twitter.com/qm6XeZ6m7L — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 31, 2020 От Борусия (Дортмунд) обявиха привличането на халфа Емре Джан , който пристига от Ювентус . Сделката е оформена като преотстъпване за 1 млн. евро, но по официална информация при изпълнението на определени условия "жълто-черните" ще са задължени да закупят играча за 25 млн. евро, като преведат парите в рамките на три финансови години. Както е известно, германският национал се присъедини към “Старата госпожа” като свободен агент през лятото на 2018 година, като тогава клубът заплати единствено комисионни. Джан е юноша на Айнтрахт (Франкфурт), но няма официален мач за първия състав на клуба. Той обаче е носил екипите на Байерн (Мюнхен) и Байер (Леверкузен), като напуска Германия през 2014 г., за да се присъедини към Ливърпул. През 2018 г. полузащитникът отказа да преподпише с мърсисайдци и така отиде при “бианконерите” без платена трансферна сума. В началото на този сезон обаче той беше оставен извън регистрирания състав на италианския гранд за Шампионската лига, което влоши взаимоотношенията му с клуба. Така той напуска Ювентус с 45 мача, 4 гола и 1 асистенция във всички турнири. BVB: Let’s be creative and original. No puns, play with words, or any hidden meanings. Think outside of the box.



Fans, media outlets, literally the entire world: pic.twitter.com/1wZQlNzVgS — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 31, 2020 “Вярвам, че отборът на BVB разполага с невероятен потенциал и може да спечели нещо. Убеден съм, че мога да му помогна в това. Искам да започна ентусиазирано и с желание в тима. Винаги съм харесвал този клуб и нямам търпение за първата възможност да играя пред феновете, които направиха Борусия (Дортмунд) известен по цял свят”, сподели Джан пред клубния сайт.



Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 5106 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1