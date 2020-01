Шеф на ЦСКА-София се радва на трансфера на Бруно Фернандеш

View this post on Instagram

Le soddisfazioni più grandi del mio ruolo sono queste, vedere “un tuo giocatore” preso da ragazzino sconosciuto, raggiungere un così alto livello. Quando la testa, oltre alla tecnica, fa la differenza! Bruno Fernandes ha firmato per il Manchester United, il tetto del mondo! The most important satisfaction of my job is to admire “a your player”, signed when he was unknown to all, to reach a such high and top level! Because it’s the head what matters, more than the natural technique! Bruno Fernandes signed for Manchester United, the roof of the world! #brunofernandes #novaracalcio #manchestercityfc #toptalent #premierleague #nevergiveup

