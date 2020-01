Тухел за Кавани: Има и по-лоши ситуации от това да останеш в ПСЖ

Наставникът на Пари Сен Жермен коментира ситуацията около нападателя на тима Единсон Кавани . Уругвайският национал се надяваше да си тръгне от “Парк де Пренс” този месец, но това няма да се случи и така ще трябва да изчака поне до лятото, когато изтича договорът му с парижани.

“Има по-лоши ситуации в живота от това да останеш нападател на ПСЖ. Той бързо ще се почувства добре отново, трябва да си възвърне увереността и ритъма. Той е чудесен играч за този клуб. Няма да има промени през този трансферен прозорец, което е добре”, заяви на днешната си пресконференция Тухел, който добави, че Маркиньос, Тиаго Силва, Хуан Бернат и Колин Дагба ще пропуснат утрешното домакинство на Монпелие.

