Шакира и Джей Ло ще пеят в памет на Коби Брайънт на полувремето на "Супербоул"

На пресконференция в Маями, Лопес и Шакира обсъдиха част от програмата, която са подготвили за публиката тази година. Шоуто ще бъде с продължителност 12 минути.



На въпрос дали ще почитет паметта на Брайън, който трагично загина заедно с 13-годишната си дъщеря Джиана в катастрофа с хеликоптер в неделя, Джей Ло поясни, че ще има такъв момент.

View this post on Instagram A post shared by Hex Head (@hexheadart) on Jan 30, 2020 at 10:25am PST “Всички ще си спомним за Коби и ще празнуваме живота и разнообразието в страната ни. Сигурна съм, че той би бил много горд с това, което искаме да кажем с шоуто”, допълни Шакира.



Двете звезди обещават много впечатляващо шоу.



