Зенит (Санкт Петербург) готви голям трансферен удар

No words to describe what we did and what a feeling to have done it with brothers! Thank you guys see you in Tokyo! #volleyball #france #danslesacadosdujeannot #tousenrenaultpatry #onestlatuconnais #unesortedescroquerie #ilssonttousilliminés #lesang #lafamille #petitemarche #ilyaquengoutantquonsaura #lescouz @svale_11 @stop.klatkaa

A post shared by Antoine_Brizard (@antoinebrizard) on Jan 11, 2020 at 2:37am PST