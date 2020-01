Джокович се цели в завръщане и задържане на върха

Носителят на 16 титли от “Големия шлем” Новак Джокович ще се бори не само за удължаване на рекорда си от трофеи в Australian Open (засега седем) срещу Доминик Тийм, но и за завръщане на върха в световната ранглиста. Както е известно, сегашният номер 1 Рафаел Надал отпадна на четвъртфиналите в Мелбърн след поражение именно от Тийм, като при нов триумф на великия сърбин ще има разместване на челото в класацията на АТР.

DJOKOVIC DELIVERS!@DjokerNole is into his 26th Grand Slam final after defeating Federer 7-6 6-4 6-3. #AusOpen pic.twitter.com/uut9LSrlY4