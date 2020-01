Тенис Тийм пребори Зверев и стигна първи финал в Мелбърн! 31 януари 2020 | 14:42 - Обновена 0



копирано

Доминик Тийм се класира на първия си финал в Australian Open след драматичен успех 3:6, 6:4, 7:6(3), 7:6(4) за 3 часа и 34 минути игра срещу Александър Зверев. Така австрийската звезда ще спори за титлата със седемкратния шампион и фаворит номер 1 Новак Джокович, който вчера елиминира Роджър Федерер в три сета. Thiem Supreme@ThiemDomi earns his way into a maiden #AusOpen final 3-6 6-4 7-6(3) 7-6(4) over Zverev to meet Djokovic for the title.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/EtzpDLDtgn — #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2020 Това е трето участие във финал от “Шлема” за Тийм, който през последните две години губи битката за отличието в “Ролан Гарос” от Рафаел Надал, когото изхвърли в предишната фаза в Мелбърн. Доминик спаси два сетбола в третата част срещу Зверев, който пък игра за първи път в кариерата си на полуфинал в “Големия шлем”. Тийм, също така, е първият австриец в последната фаза в Австралия, а финалът е в неделя от 10:30 часа.



Зверев вкара 81% от първите си сервиси и направи по-малко непредизвикани грешки с почти същия брой уинъри - 42/33 срещу 44/40 за Тийм, който имаше успеваемост в 67% от първите си подавания. Thiem into the Australian Open final!



Dominic Thiem recovers a set down to beat Alexander Zverev 3-6 6-4 7-6 7-6 and book his 3rd Grand Slam final! #AusOpen pic.twitter.com/lz8riowngk — We Are Tennis (@WeAreTennis) January 31, 2020 Зверев взе първия сет с 6:3. След размяна на пробиви в началото на мача, германецът направи витален пробив в последния гейм, след като спечели последните си три точки от грешки на Тийм. Зверев взе първия сет с 6:3. След размяна на пробиви в началото на мача, германецът направи витален пробив в последния гейм, след като спечели последните си три точки от грешки на Тийм. Австриецът взе втория сет и изравни резултата, след като победи с 6:4. Номер 5 в схемата на Аустрелиън Оупън трябваше да спасява две точки за пробив, преди да успее да реализира подаването си в 10-ия гейм. Германецът не успя да вземе подаванията си в третия и седмия гейм, което се оказа решаващо.



Третата част продължи час и 15 минути и трябваше да се реши с тайбрек 7:6 (7:3). След разменени пробиви в третия и шестия гейм на частта, истинска драма се разигра в 10-ия. И двамата бяха на крачка на два пъти, като при пробив Зверев щеше да дръпне в резултата с 1:2 гейма. Но 26-годишният Тийм успя да стигне до тайбрек, където триумфира.



В четвъртия сет и двамата заиграха по-предпазливо, като всеки подаващ не позволи на противника да спечели повече от една точка. Същото продължи и за 4:3, когато Тийм взе на 0. Тийм можеше да наклони везните в своя полза при 4-ото подаване на Зверев в сета, но нервите му не издържаха и правата му не беше прецизна в последното разиграване. Така германецът спечели на 30 и отново изравни. След това Тийм регулярно поведе, а при сервиса на Зверев мачът мина през 40:40. Германецът си отдъхна след като вкара ас, но при сервис-воле на второ подаване и тръгване напред успя да се спаси от отпадане- 5:5.



Тайбрекът стартира много силно за Тийм, който макар и с малко късмет, поведе с 3:0. След това обаче въпреки грешките, Зверев успя да намали до 3:4. Преиграна последваща топка беше донесе късмет на австриеца, който дръпна с 5:3 и след това с 6:3 за три мач-бола. Зверев се възползва от подаването си и спаси само първата за 6:4, но след това Тийм успя да обърне разиграването и спечели със 7:4.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 3290 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1