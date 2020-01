Други спортове Време е за шоуто "Шестте нации" 31 януари 2020 | 14:16 0



Най-великият международен турнир по ръгби - “Шестте нации” - започва по традиция в първия уикенд на месец февруари и привлича върху себе си погледите както на най-запалените фенове на този прекрасен спорт, така и на онези, които не следят толкова отблизо действията на “гладиаторите с топка” на игрището. Любопитното е, че точно в първия официален ден на Брекзит Англия и Европа ще си припомнят нагледно колко много общо имат помежду си, като това ще стане чрез любимата игра на островитяни и “континенталци”. IT'S. NEARLY. HERE.



Just one day to go until the 2020 Championship gets under way#GuinnessSixNations pic.twitter.com/03fTmo85EU — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) January 31, 2020 “Шестте нации” се провежда от 1883 година насам (тогава под името Шампионат на “домашните” нации, както се наричат британските), а същинската ера на турнира в днешния му вид датира от 2000-ата. Участници на принципа на исторически принос към спорта са Англия, Франция, Ирландия, Шотландия, Уелс и Италия, която именно последна се включва в престижната компания преди 20 години. Настоящ шампион е Уелс, който е и лидер по успехи с 39, 27 от които еднолични, а другите 12 - споделени. По еднолични успехи са първо място са англичаните с 28, а само Италия и Шотландия засега не са печелили турнира. Турнирът започва през първия уикенд на февруари и завършва със “супер събота”, която обикновено е втората или третата на месец март (тази година ще се проведе от 1 февруари до 14 март). Всеки отбор играе по веднъж срещу останалите, като домакинството се сменя от година на година. През 2017-а консервативната система за точкуване бе отменена и се въведоха бонуси: - победителят в мача получава 4 точки + 1 бонус, при положение че направи 4 или повече есета; - загубилият не получава точки, освен евентуално 1 бонус, ако е отбелязал 4 или повече есета в мача; - при равенство двата тима получават по 2 точки, а бонусът от 1 важи при същите гореспоменати условия; - ако някой отбор загуби със 7 или по-малко точки, също получава 1 бонус; - ако някой отбор спечели и петте си двубоя в турнира, получава допълнителни 3 точки и титлата “Голям шлем” - Уелс миналата година направи точно това; - ако някой измежду Англия, Уелс, Ирландия и Шотландия спечели всичките двубои срещу “домашните” си съперници, ще получи титлата “Тройна корона”. Just one week away!



Get all the fixture information: https://t.co/200x4M9RHg pic.twitter.com/BlrEWuBNSA — Women's Six Nations (@Womens6Nations) January 26, 2020 Програма на 1-ви кръг: 1 февруари 16:15 часа - Уелс срещу Италия 18:45 часа - Ирландия срещу Шотландия 2 февруари 17:00 - Франция срещу Англия Пълната програма вижте тук!

