Пьонтек на прощаване: Никога не бях си мислел, че ще бележа голове за “росонерите”

@acmilan Il trasferimento all'AC Milan è stato la realizzazione dei miei sogni d'infanzia. Non avrei mai pensato di poter fare gol con la maglia rosso-nera e lottare per il ritorno del club in Champions League fino agli ultimi minuti della stagione. I gol conto il Napoli, la Roma, l'Atalanta, la Juve, i complimenti da parte di Shevchenko, Inzaghi e altre stelle del grande Milan, la voce della sud „Alè Pitek, alè Pitek, pum, pum, pum, pum”, le espressioni di Tiziano Crudeli, la gioia di migliaia di fan... tutto questo rimarrà nella mia memoria per molto tempo. Ma il calcio, come qualsiasi altro sport, è anche sangue, sudore e lacrime. Avevamo tutti la speranza e il diritto di aspettarci risultati migliori. Tuttavia, posso dire a testa alta che ho dato il massimo in ogni partita. Ora continuerò a fare lo stesso con la stessa determinazione e ambizione, perché punto sempre molto alto. Anche se indosso già la maglia di un altro club, in un altro campionato, in un altro Paese, auguro ai miei ex compagni, all'allenatore e a tutto l'ambiente del Milan di tornare al successo il prima possibile. Grazie per tutto! Transfer do AC Milan by dla mnie spenieniem moich dziecicych marze. Nigdy nie przypuszczaem, e bd zdobywa gole w czerwono-czarnej koszulce i do ostatnich minut sezonu walczy o powrót klubu do Ligi Mistrzów. Bramki z Napoli, Rom, Atalant czy Juventusem, komplementy ze strony Shevchenki, Inzaghiego i innych legend wielkiego Milanu, przypiewka „Alè Pitek, alè Pitek, pum, pum, pum, pum”, ekspresja Tiziano Crudellego, rado tysicy fanów... to wszystko na dugo zostanie w mojej pamici. Ale pika nona, jak kady inny sport, to te krew, pot i zy. Wszyscy mielimy nadziej i prawo oczekiwa innych rezultatów. Mog jednak z podniesion gow powiedzie, e w kadym spotkaniu dawaem z siebie maksimum. Teraz bd robi to samo, z t sam determinacj i ambicj, bo poprzeczk stawiam sobie wysoko. Mimo, e jestem ju w barwach innego klubu, w innej lidze, w innym kraju, to moim byym kolegom, trenerowi i caemu Milanowi ycz samych sukcesów. Dzikuj za wszystko! #KP9 #Milan

A post shared by Krzysztof Pitek (@pjona_9) on Jan 31, 2020 at 2:01am PST