Арсенал с още едно подкрепление в защита

Арсенал привлече в състава си под наем до края на сезона десния бранител Седрик Соареш от Саутхамптън срещу около 1 милион евро. 28-годишният европейски шампион с Португалия става свободен агент през лятото, а в контракта със столичани има опция за продължаване за следващите четири години.

Cedric is to join us on loan until the end of the season.



