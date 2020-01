Лека атлетика Махучих победи Левченко в Котбус, Кендрикс №1 в овчарския скок 31 януари 2020 | 12:55 0



View this post on Instagram A post shared by Ben Broeders (@benbroeders) on Jan 30, 2020 at 4:01am PST В овчарския скок при мъжете миналогодишният победител Пьотр Лисек се оттегли от състезанието заради контузия. В негово отсъствие първата позиция извоюва световният шампион от Доха 2019 и Лондон 2017 Сам Кендрикс (САЩ) с 5.80 метра. Европейският шампион за младежи под 23 години Бен Броедерс (Белгия) подобри националния рекорд на страната си за второто място с 5.75 метра. Той държи рекорда на Белгия и на открито с 5.76 м. Американецът Кол Уолш се нареди на трета позиция с 5.70 м.

Световната рекордьорка за девойки в скока на височина и сребърна световна медалистка за жени от Доха 2019 Ярослава Махучих постигна победа над сънародничката си Юлия Левченко на специалния турнир за скокове в Котбус в сряда. Украинката стигна до първото място с резултат от 1.98 метра, а след това направи и три хубави опита на 2.02 метра. 18-годишната Махучих се справи с 1.98 метра от трети опит. Левченко, която беше медалистка на Световново в Лондон през 2017 г., остана втора с 1.96 метра.Носителката на световна титла в зала Камила Личвинко (Полша) зае третата позиция с 1.94 метра.В овчарския скок при мъжете миналогодишният победител Пьотр Лисек се оттегли от състезанието заради контузия. В негово отсъствие първата позиция извоюва световният шампион от Доха 2019 и Лондон 2017 Сам Кендрикс (САЩ) с 5.80 метра. Европейският шампион за младежи под 23 години Бен Броедерс (Белгия) подобри националния рекорд на страната си за второто място с 5.75 метра. Той държи рекорда на Белгия и на открито с 5.76 м. Американецът Кол Уолш се нареди на трета позиция с 5.70 м.



