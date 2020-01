НБА Коби завинаги: ЛеБрон се татуира в чест на Брайънт 31 януари 2020 | 09:58 - Обновена 0



LeBron James gets "Mamba 4 Life" tattoo in honor of the late and great Kobe Bryant! pic.twitter.com/MfwSPbSbrz — Cleveland Sports Talk (@CLEsportsTalk) January 31, 2020

Именно такъв бе един от прякорите на Брайънт. Татуировката е придружена и от текст, който обаче все още остава неразкрит, но изглежда гласи 'Мamba 4 Life'. Новата придобивка на Краля бе заснета от фоторепортери по време на едно от последните занимания на Лейкърс, което се проведе на открито в Ел Сегундо, Калифорния. Appears as if LeBron is getting a snake tattoo to honor the memory of Kobe Bryant. @SONTHoops



(: @KingJames) #RIPMamba

