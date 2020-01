Решено: Багата срещу бразилец на 9 май в Сао Пауло

Вече е ясен следващият съперник на Благой Иванов в UFC. Българинът ще се изправи на 9 май в Сао Пауло срещу бразилеца Аугусто Сакай в рамките на UFC 250. Новината беше съобщена първо от тв канала Combate.

Багата в момента води подготовка в Лас Вегас. Родният боец се намира на 11-о място в ранглистата в тежка категория. През 2019 година той победи Тай Туиваса и Бен Ротуел, а единствената му загуба беше от Дерик Люис през ноември след много спорно съдийство.

