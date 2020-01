Двама младоци подписват с Милан днес

В рамките на няколко дни Милан се раздели със Сусо, Кшищоф Пьонтек и Рикардо Родригес, но в последния ден от трансферния прозорец се очаква итлианският гранд да се похвали и с две нови попълнения. Сред тях няма да е Матиас Вина. Урагваецът от Насионал (Монтевидео) беше сред вариантите за заместник на Родригес на левия фланг на защитата, но двата клуба не стигнаха до споразумение.

Милан искаше да вземе 22-годишният талант под наем за 1,5 млн. евро, с опция да го откупи за 6,5 млн. след края на сезона. Президентът на Насионал не се съгласи и предпочете офертата на Палмейрас.

Robinson Milan

Alexis Saelemaekers Milan



And now give us a winger! pic.twitter.com/NKzdJcyPZ1