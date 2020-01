Юве и Борусия (Д) си стиснаха ръцете

Емре Джан вече може да се счита за сигурно ново попълнение на Борусия (Дортмунд). Германският клуб се разбра с Ювентус за привличането на 26-годишния халф, който до лятото ще играе като преотстъпен на "Сигнал Идуна Парк", а след това ще сстане собственост на "жълто-черните". Утре Джан ще премине медицински прегледи и ще се присъедини към новия си отбор.

Юве искаше 28 млн. евро за германския национал, а Борусия предлгаше 23 млн. В крайна сметка двата клуба са сближили позициите си и сделката ще е на стойност 26 млн. евро. Джан ще подпише договор до 2024 година, а заплатата му ще е 4,5 млн. евро.

Borussia Dortmund and Juventus have reportedly reached an agreement regarding Emre Can. 6-month loan deal with an obligation to buy in the summer. To be closed in the coming hours. (@FabrizioRomano) pic.twitter.com/QrGYKn4r0R