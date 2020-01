Барса не взе заместник на Суарес, но от лятото ще има сравняван с Кристиано Роналдо

Барселона се отказа от идеята да привлече нападател, който да замести в следващите месеци контузения Луис Суарес, но работи по усилването на офанзивната си линия за следващия сезон. Каталунците са много близо до подпис с младия португалец Франсиско Тринкао, който играе в Брага и сочен от специалистите в родината си за новия Кристиано Роналдо.

A Bola и O Jogo потвърждават, че преговорите между двата клуба са на финалната прага. Барса ще плати 31 млн. евро за талантливия стрелец. Това ще е рекорден трансфер в историята на Брага. Тринкао ще доиграе сезона в сегашния си тим и ще се присъедини към Барселона през лятото.

