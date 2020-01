Англия Шефилд Юн отново счупи трансферния си рекорд, този път за норвежки талант 30 януари 2020 | 20:27 0



копирано





Норежкият национал е смятан за един от най-обещаващите таланти в Европа, като през този сезон има 4 гола в 31 мача във всички турнири, като привлече интереса на няколко отбора от Висшата лига, сред които бяха не само “остриетата”, но и Тотнъм, Уест Хам и Бърнли. Все пак Шефилд изпревари конкуренцията и подписа с него за 4 години и половина.

United have once again smashed the club's transfer record to secure the services of a highly-rated Norwegian international midfielder on a long-term contract.



Sander Berge has penned a four-and-a-half-year deal at Bramall Lane. An undisclosed fee has been agreed — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 30, 2020 Шефилд Юнайтед привлече 21-годишния дефанзивен халф на Генк Сандер Берж с рекорден за клуба трансфер. Оттам не разкриха заплатената сума, но най-вероятно тя е 20 млн. паунда. През изминалото лято тимът на няколко пъти поставяше върхови постижения за най-много изхарчени пари за даден играч в историята си.Норежкият национал е смятан за един от най-обещаващите таланти в Европа, като през този сезон има 4 гола в 31 мача във всички турнири, като привлече интереса на няколко отбора от Висшата лига, сред които бяха не само “остриетата”, но и Тотнъм, Уест Хам и Бърнли. Все пак Шефилд изпревари конкуренцията и подписа с него за 4 години и половина. “Гордея се, че стоя тук, облечен в цветовете на Шефилд Юнайтед. Да пристигна в най-доброто първенство и да бъда част от толкова силен отбор е перфектно. Това беше единственият подходящ клуб за мен”, сподели Берж пред клубния сайт. "I'm proud to be standing here in Sheffield United colours, to come here to the best league in the world to such a strong side is perfect. They were the only club for me"



Sander Berge speaks for the first time as a Blade pic.twitter.com/pWfkarjsJs — Sheffield United (@SheffieldUnited) January 30, 2020

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 996

1