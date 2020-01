Официално: Херта спечели битката за Пьонтек

... But Piatek He saw the light He got the call from Michael Preetz And off he went to Hertha BSC! #hahohe pic.twitter.com/rGiJLnWEaH

От Херта (Берлин) официално обявиха трансфера на Кшищоф Пьонтек , който пристига от Милан . Финансовите детайли по сделката не са разкрити, но според информациите в медиите става въпрос за 27 млн. евро плюс бонуси.

“Толкова съм щастлив, че този трансфер се случи. Пътят, по който е тръгнал клубът, наистина ме убеди, че това е правилният ход за мен. Много съм развълнуван от възможността да играя с новите ми съотборници. Искам да допринеса за развитието на отбора с множество силни мачове, както и с доста голове”, заяви Пьонтек пред клубния сайт.

I'm very excited to be part of this project #DieZukunftGehörtBerlin and play in the @Bundesliga_DE for my new team @HerthaBSC in great city with an incredible tifo! Can't wait to start the game at #olympiastadionberlin Vielen Dank! #HaHoHe pic.twitter.com/DTjwG2SPTL