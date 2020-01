Еди Хърн обясни защо Антъни Джошуа не се бие във Великобритания

промоутър Еди Хърн говори по няколко наболели за феновете във Великобритания теми. Мениджърът на Антъни Джошуа обясни защо световният шампион напоследък не се бие на Острова. IBF одобри ново удължаване на преговорите между Джошуа и Кобрата След изказването изглежда Джошуа – Кубрат Пулев все пак няма да се проведе там.

„Чета коментари по наш адрес: „Те не се нуждаят от пари. Имат си достатъчно. Защо не се съгласят на 1/3 от хонорара, но да се бият в Англия“. Явно тези хора не разбират динамиката в нашия спорт“, сподели пред IFL TV Еди Хърн.

