Федерер: Имах 3% шанс срещу Джокович

“Играх с мисълта, че нямам какво да губя, опитвах се да правя разиграванията максимално кратки, да го изненадвам, да миксирам ударите си колкото е възможно повече. Мисля, че в началото връщах много добре сервисите му. За съжаление не успях да затворя първия сет с моя сервис. Честно казано, трябваше да намеря начин да го направя, но не успях. Но знаем колко е трудно срещу него, когато му даваш твърде много втори сервиси. Просто беше по-добър от мен днес, няма спор в това”, коментира Федерер на пресконференцията си след края на срещата.

“Като цяло съм много доволен от турнира, който направих. Мисля, че трябва да съм доволен от това, което постигнах. Мисля, че постигнах максимума на този турнир, особено като се имат предвид мачовете с Милман и Сандгрен. Беше ужасно това, през което минах. Знаех, че, че имам 3% шанс да спечеля, но човек никога не знае, трябва да се опиташ. Но като цяло съм много доволен, играх добре. Мога да играя и по-добре, но също и много по-лошо, така че това е един много добър резултат за мен, особено при положение, че дойдох тук без да съм бил на подгряващи турнири.

Ако бях почувствал, че физическите ми проблеми се влошават, днес щеше да е първото ми отказване от мач, който съм започнал”, каза още 38-годишният швейцарец.

Дали вярвам, че мога да спечеля още един-два турнира от “Големия шлем”? Да, наистина вярвам в това. Представянето ми през миналата година, това, което имам в играта ми и начинът, по който играя ми дават вяра”, добави носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем”.



“Уимбълдън” ли е турнирът, на който имам най-големи шансове за титлата? Може би Базел или Хале - там има по-малко мачове”, завърши с усмивка Федерер.

