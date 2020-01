От Спортинг разкриха всички финансови детайли по сделката за Бруно Фернандеш

Сигурната трансферна сума е в размер на 55 млн. евро. Към нея може да се прибавят и 25 млн. евро под формата на бонуси, разпределени по следния начин: 5 млн. в зависимост от изиграните мачове на Фернандеш за “червените дяволи”, още 5 млн. в зависимост от участието на Юнайтед в Шампионската лига и 15 млн. в зависимост от индивидуални награди на футболиста. Освен това “лъвовете” имат право на 10% от получените пари при бъдещ трансфер на доскорошния им капитан. Съобщението завършва с уточнението, че ще бъдат заплатени 5,5 млн. евро на посредници в сделката, като двата клуба ще си разпределят по равно това задължение.

