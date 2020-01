Тенис Джокович с добри думи за Федерер, обясни за слабото начало 30 януари 2020 | 14:18 - Обновена 0



After 50 enthralling battles with Roger Federer over 14 years, @DjokerNole seems to have the winning formula in Melbourne.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/NrfWgx8JcG — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020 "Не започнах по най-добрия начин, защото нямах правилната нагласа. Гледах повече неговата игра, а не следях собствената си, заради което и изоставах с 1:4 гейма", каза Джокович.

"Respect to Roger for coming out tonight. He was obviously hurt... He wasn't at his best and even close to his best in terms of movement and respect for coming out and trying his best all the way through."@DjokerNole | #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/GbdkmJz9Vl — #AusOpen (@AustralianOpen) January 30, 2020 "Постепенно намерих верния ритъм, успях да изляза от дупката и в крайна сметка да спечеля този първи сет. За мен това бе много важно, защото ми даде нужното спокойствие и увереност, че ще спечеля мача. Знам, че Роджър не бе в най-доброто си състояние, защото има травма и тя пречи на движението му, но само уважение за него за решението му да излезе на корта", добави Джокович. Сърбинът Новак Джокович, който се класира за осми път за финала на Откритото първенство на Австралия след победа в три сета над Роджър Федерер, заяви, че за него е било много важно да успее да спечели първата част на мача."Не започнах по най-добрия начин, защото нямах правилната нагласа. Гледах повече неговата игра, а не следях собствената си, заради което и изоставах с 1:4 гейма", каза Джокович."Постепенно намерих верния ритъм, успях да изляза от дупката и в крайна сметка да спечеля този първи сет. За мен това бе много важно, защото ми даде нужното спокойствие и увереност, че ще спечеля мача. Знам, че Роджър не бе в най-доброто си състояние, защото има травма и тя пречи на движението му, но само уважение за него за решението му да излезе на корта", добави Джокович.

