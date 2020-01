Бокс Уайлдър: На ринга съм с психология на убиец 30 януари 2020 | 12:20 - Обновена 0



Дионтей Уайлдър разкри част от своята тайна за безмилостния нокаутиращ стил, с който помита своите съперници. Шампионът на Световния боксов съвет се слави с най-мощното дясно кроше. @@@

The noise @BronzeBomber generates from his punches is frightening #WilderFury2 #WilderFury #Boxing pic.twitter.com/3i1I61fOQL — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) January 29, 2020

"Днес мога да се шегувам, но на ринга излизам с психология на убиец - разказа американецът. - Победата над Тайсън Фюри ще бъде специална. Няма да е като останалите. Между нас има история. Ние сме по-различни. Обичаме да се забавляваме и да разпускаме. Наслаждаваме се на всеки ден."

