Съпругата на Коби наруши мълчанието с емоционално послание в социалните мрежи

Не съм сигурна какъв ще бъде животът ни утре и е невъзможно да си представим живота без тях. Но ние се събуждаме всеки ден, опитвайки се да продължим, защото Коби и нашето бебе Джиджи ни осветяват, за да ни покажат пътя. Любовта ни към тях е безгранична и не може да бъде измерена. Просто ми се иска да мога да ги прегърна, да ги целуна и да ги благословя. Имаме ги тук с нас, завинаги.



Пет дни след трагичната смърт на Коби Брайънт неговата съпруга Ванеса наруши мълчанието и публикува в “Инстаграм” емоционално послание. В него тя благодари за подкрепата на милионите хора, изразили своята съпричастност към мъката им, и съобщи, че е създадена фондация за подкрепа на семействата на другите пострадали в тази трагедя.“Моите момичета и аз искаме да благодарим на милионите хора, които ни показаха своята подкрепа и любов в този ужасен момент. Благодаря за всички молитви. Определено се нуждаем от тях. Ние сме опустошени от внезапната загуба на моя любим съпруг Коби, невероятния баща на нашите деца, и моята красива и сладка Джиана, привързана, внимателна и прекрасна дъщеря и невероятна сестра на Наталия, Бианка и Капри.Ние също сме опустошени заради семействата, които загубиха любимите си хора в неделя, и споделяме болката им. Няма думи, които да опишат нашата болка в този момент.Успокоява ме да знам, че Коби и Джиджи знаеха, че бяха толкова обичани. Ние бяхме благословени да ги имаме в живота си. Иска ми се да са тук завинаги с нас. Това бяха нашите красиви благословии, които ни бяха взети твърде рано.Не съм сигурна какъв ще бъде животът ни утре и е невъзможно да си представим живота без тях. Но ние се събуждаме всеки ден, опитвайки се да продължим, защото Коби и нашето бебе Джиджи ни осветяват, за да ни покажат пътя. Любовта ни към тях е безгранична и не може да бъде измерена. Просто ми се иска да мога да ги прегърна, да ги целуна и да ги благословя. Имаме ги тук с нас, завинаги.Благодаря ви, че споделихте с нас вашата радост, болка и подкрепа. Молим да ни дадете уважение и уединение, които ще ни трябват, за да преживеем това. За да почете семейството си от Team Mamba, Фондация за спорт Mamba, създаде Фонд MambaOnThree, за да помогне на другите семейства, засегнати от тази трагедия. За да дарите, посетете MambaOnThree.org.За да разширите наследството на Коби и Джина в младежките спортове, моля, посетете сайта. Благодаря ви много, че ни споменахте в молитвите си и че обичате Коби, Джиджи, Наталия, Бианка, Капри и мен“, написа Ванеса. 0



